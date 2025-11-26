Народный депутат Алексей Мовчан объяснил, что с мирным планом США нужно работать, чтобы не потерять стратегического партнера, но в общем-то и хотели рф настолько абсурдны, что частично и так выполнены, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«Не хочется ссориться с США, потому что это тоже вопрос национальной безопасности. То есть США – наш стратегический партнер. Как-то так случилось, что у нас постоянно отношения с США, с Трампом и его администрацией идет как синусоида. Сегодня он дружит, а завтра он просыпается и ненавидит», – утверждает Алексей Мовчан.

Поэтому, констатирует он, в эти игры с мирным планом США и компромиссами можно играть, и здесь даже речь не идет об уступках. Что касается языка, отмечает гость программы, то это спекулятивная тема именно со стороны россиян, они ее подогревают у нас, тогда и у нас общество начинает заниматься популизмом, то есть это кость, которой можно играть по-разному. Но надо понимать, констатирует он, что у русского языка в Украине нет будущего по объективным причинам.

«Я не говорю об уступках. То есть они рассказывают, например, о денацификации. Это вообще... То есть они играют этой картой, но где вы здесь видели нацистов? Это же идиотизм. Мы можем сказать, что нацистов в Украине не будет, пожалуйста, один пункт уже выполнили», – подчеркивает Алексей Мовчан.

Если же россияне подразумевают под денацификацией требование о пересмотре героизации определенных деятелей в Украине, утверждает депутат, то это вообще наша внутренняя история и вряд ли они из-за этого уже почти 4 года воюют. Что касается московского патриархата, отмечает он, то на самом деле закон запрещает не просто отдельно конфессию, а только в случае связей со страной-агрессором. То есть, констатирует гость программы, в мирном плане США и вообще среди требований россии есть такие пункты, которые можно разыграть.

