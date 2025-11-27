Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что США давят на Украину и Европу по мирному плану, но осталось решить 3 вопроса – территории, численность ВСУ и НАТО, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, дедлайна для подписания мирного соглашения нет, но США все равно стремятся к быстрым решениям, они на это намекают. В частности, рассказывает он, Рубио опроверг информацию о том, что Дрисколл заявлял о неизбежном поражении Украины и победе россии на фронте, но, например, The New York Times пишет, что Дрисколл предупреждал о российских обстрелах вскоре с целью полного разрушения топливно-энергетического комплекса Украины.

«Раньше появлялась информация в швейцарской газете Le Temps, что президент Финляндии и премьерка Италии собирались посетить Трампа и обсудить вопросы переговоров, роли Европы, видения европейских стран по этому соглашению и гарантиям безопасности. Но сейчас в медиа нет никакой информации, нет официальных сообщений от США, что встреча состоялась или планируется в ближайшей перспективе. Что произошло и почему случилось именно так? Трамп не принимает европейцев, он хочет себя отгородить и дождаться решения Украины. Это тоже звоночки о настроении Трампа и его администрации. Несмотря на то, что нет дедлайнов, давление на Украину сохраняется», – комментирует Александр Мусиенко.

А CNN, рассказывает он, пишет, что Украина соглашается с большей частью плана США, но имеет 3 красные линии: сдача россии незахваченных территорий, ограничение численности ВСУ и отказ от вступления в НАТО.

«Не знаю, почему в отношении НАТО ломаются такие копья. Единственное, что неприемлемо – это изменения в Конституции под давлением. И недавно генсек НАТО давал интервью, в котором сказал, что есть несколько стран в Альянсе, которые сейчас не готовы голосовать за членство Украины. Ну, если бы были сигналы еще от НАТО, что они очень быстро готовы нас принять, тогда я понимаю», – заключает Александр Мусиенко.

