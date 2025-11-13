Об этом он рассказал в своем блоге.

«Грубо говоря, 60 долларов стоит нефть на рынке. При этом Urals стоит не 60, а, скажем, 53. И еще 20 – это скидка. Остается 33. Внимание, фанфары. Это уже меньше себестоимости добычи в россии. Ну, или равно себестоимости. То есть продают это все теперь ровно в ноль, потому что санкции, потому что отказываются все остальные компании покупать и потому что мы еще бомбим эти балтийские и черноморские порты. В этом же тоже секрет, потому что попробуй там что-то загрузить. Танкер подплывает к Туапсе, а мы можем его разбомбить. Хорошо, не разбомбили танкер, но он простоит там месяц, потому что мы разбомбили нефтеналивные сооружения. То есть санкции против российской нефти с нашими ударами дронами и ракетами в сумме работают», – комментирует Михаил Шейтельман.

А тем временем Financial Times, рассказывает он, россияне пытаются провернуть финт ушами: после того, как им запретили продавать «Лукойл» самим себе, они решили продать его «Роснефти», то есть одну подсанкционную компанию продать другой подсанкционной компании. А происходит это, объясняет эксперт, потому что это битва пауков в банке, «Роснефть» - государственная компания, которой управляет Сечин, известный тем, что всю жизнь пытается забрать чужие компании.

А спасать всю эту ситуацию, подчеркивает он, собрался сам путин, и уже 5 декабря он будет в Индии просить Моди купить российскую нефть. По мнению эксперта, путин уже напоминает Лукашенко, который как-то на заседании правительства говорил министрам, что они сами должны ездить и продавать сахар, ведь сам президент Беларуси именно так успешно продал 12 тракторов Венесуэле и комбайн Зимбабве.

«Теперь путин превратился в директора колхоза. путин сам будет ездить и продавать нефть. Это очень полезно. Это действительно разрушает российскую структуру. Понимаете? Раньше путин был богом, а вокруг какие-то там ползали. А теперь путин сам будет приходить на прием к Моде, чтобы продать баррель нефти. Это очень хорошо для нас, мне кажется. путин превратился в жалкого коммивояжера», – заключает Михаил Шейтельман.

