Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия продолжает свой энергетический террор, удары по объектам инфраструктуры. Примечательно, что это произошло в преддверии визита Зеленского в Турцию, где запланированы встречи с Эрдоганом и Уиткоффом. Вот вся позиция россии проявляется сейчас относительно готовности к переговорам. россиян не будет в Стамбуле, надо сказать, но переговорный процесс продолжается, судя по публикациям в западных СМИ. И США снова планируют играть в этом процессе активную посредническую роль. Уиткофф снова в игре, он общается с российской стороной по линии Дмитриева», – отмечает Александр Мусиенко.

Сам Дмитриев, рассказывает он, в комментариях для американских медиа отметил, что в конце октября он работал в течение 3 дней во Флориде и был разработан мирный план из 28 пунктов, что-то подобное, как для Газы. Вероятно, констатирует эксперт, Уиткофф будет презентовать Зеленскому этот план в Турции, а дальше будут консультации, обсуждения. Однако, подчеркивает он, это свидетельствует о том, что россия не хочет сжигать мосты, что россия боится давления США, тем более, что 21 ноября вступают в силу нефтяные санкции.

«Американцы будут пытаться достичь прекращения огня уже на Рождество, то есть где-то 24-25 декабря. Если не получится, это растянется до следующей даты, будут делать привязку к Пасхе, то есть уже 2026 год. Но попытки все активнее будут, США начали новый виток. Сложится ли это или нет? Пока что не складывается и признаков для этого нет. Идет война. Но посмотрим. Ситуация динамичная, есть разные факторы, нельзя исключать черных лебедей», – объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, рассказывает он, США отправили в Украину делегацию высокопоставленных военных во главе с министром армии Дрисколлом, очевидно, речь будет идти о военных параметрах прекращения огня, а затем они планируют поговорить с российской стороной. Так что, констатирует эксперт, сейчас мы наблюдаем очередной этап активизации переговорного трека.

