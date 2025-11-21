Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, по сообщению разных медиа мирный план Трампа предусматривает сокращение численности ВСУ, но цифры разнятся: минимальное количество – 300 тысяч человек, другие источники пишут о 500-600 тысячах, но главное – это не 80 тысяч, на которых настаивал путин, то есть требование россии учтено частично. Также, продолжает он, пишут об ограничениях для Украины на владение дальнобойными ракетными системами, россия очень боится удара по москве и петербургу, а еще о запрете размещения на территории Украины иностранных военных контингентов.

«Появилась новая публикация, что США совместно с Европой готовы предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет, приравняв нападение на Украину как нападение на страну НАТО. При этом, конечно, нельзя размещать войска. Это не гарантия безопасности. Не может размещаться американская авиация, американское дальнобойное вооружение. Поэтому вопрос, как гарантия безопасности будет обеспечиваться. Пока что внесены только санкции, но мы понимаем, что это совсем никакая не гарантия. Это только дополнительный сопутствующий элемент, а гарантия – это оружие и помощь. Здесь пока неясно, но по крайней мере этот вопрос ставится на повестку дня», – комментирует Александр Мусиенко.

А в плане, который появился в украинских медиа, отмечает он, говорится, что Украина остается безъядерным государством, как будто мы собирались создавать ядерное оружие под пристальным мониторингом МАГАТЭ, а еще закрепляет внеблоковый статус и отказ от НАТО в Конституции.

«То есть НАТО нужно сказать «прощай» по условиям этого плана. Давайте откровенно скажем. Ну, не то, чтобы они очень прямо спешили нас принимать, в частности из-за позиции США. Поэтому НАТО нам, очевидно, не светило, нужно думать о других гарантиях безопасности. А наиболее действенная гарантия безопасности – это наш потенциал, внутренний ресурс, воля и стремление работать в интересах страны, в частности в обороноспособности, безопасности, чтобы враг понимал, что здесь есть мобилизованная нация и в случае чего им не поздоровится», – заключает Александр Мусиенко.

