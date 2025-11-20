Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что 28 пунктов с уступками Украины – это российская ИПСО, а официальная позиция США – это уступки со стороны обеих сторон, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Эти 28 пунктов, о которых все говорят, дискуссия не утихает, есть информация, которая касается деталей. Следовательно, слили этот план в медиа россияне, судя по всему, а не американцы. Почему? Потому что сейчас сообщается, что спецпредставитель Уиткофф в соцсети написал, что план, вероятно, отправил К. То есть, он имел в виду Кирилла Дмитриева, своего визави, с которым они работали над разработкой плана. И он его слил в медиа, к тому же, в российской редакции, не учитывая украинские предложения, которые, вероятно, были», – утверждает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, слив этот план, Дмитриев провел ИПСО в лучших традициях российских спецслужб, ведь эта история вызвала панику и разговоры о капитуляции Украины. Именно поэтому, подчеркивает он, нельзя недооценивать информационно-психологическое измерение войны, россия на этом фронте активно работает, этим же должна заниматься и Украина.

А тем временем Рубио, отмечает эксперт, заявил, что произошел очень интенсивный и серьезный обмен идеями и мнениями, они будут продолжать развивать список потенциальных идей для того, чтобы завершить эту войну, основываясь на уступках обеих сторон.

«Внимание – основываясь на уступках обеих сторон. Четко и понятно. Не максималистские требования кремля, которые они пытались продвинуть, проведя очередную ИПСО, а уступки с обеих сторон. Какие они будут? Это вопрос переговоров. Какие это уступки, будет зависеть от позиции США и ситуации на поле боя, ситуации с устойчивостью общества, с дальнобойными ударами и т.д. То есть для нас самое важное – обеспечить позицию силы на переговорах. Это может сделать администрация Трампа, а прежде всего – украинский солдат», – заключает Александр Мусиенко.

