Как отмечает эксперт, Залужный написал статью в консервативной американской газете The New York Post о том, что российская дипломатия превращает переговоры в фронт истощения, а не поиска компромиссов, и вместо открытой дискуссии мы имеем ритуальные речи, неуступчивость, иллюзию диалога и системное затягивание времени. Поэтому, по словам бывшего главнокомандующего, подчеркивает он, из-за игнорирующих реальность призывов к быстрому миру нельзя соглашаться на преждевременные соглашения, на это пойдут месяцы или даже годы.

«Залужный намекает на то, что переговорный процесс может затягиваться и продолжаться дольше, чем кому-то представляется. И к этому нужно подходить основательно», – подчеркивает Александр Мусиенко.

И действительно, констатирует эксперт, когда мы говорим об этапности, президент Украины четко заявляет о необходимости сначала установить режим прекращения огня, а затем переходить уже к основательному и длительному обсуждению каждой детали, каждой буквы и каждой точки в пользу наших национальных интересов. Вот так, утверждает он, нужно действовать, и не зря этот подход к мирному урегулированию поддерживают США.

«Внимание к деталям. Очень важно использовать все международные механизмы и элементы международного права. россия, кстати, несмотря на то, что разрушила все международно-правовые механизмы и приложилась к уничтожению международных институций, до сих пор апеллирует к международному праву и, если нужно, достаточно активно манипулирует его нормами, конечно, в свою пользу. Нам нужно использовать то же самое», – утверждает Александр Мусиенко.

