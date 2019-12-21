В Санкт-Петербурге, 20 декабря, в пятницу, прошла встреча главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука с президентом России и другими лидерами государств СНГ

Медведчук на встрече рассказал о создании межпарламентского диалога для мира между парламентами России, Украины, Германии и Франции, передает 112-й Канал.

Встреча проходила до заседания Высшего Евразийского экономсовета в Санкт-Петербурге. Там и был саммит глав стран СНГ, где в неофициальной части был премьер Армении Никол Пашинян, глава Беларуси Александр Лукашенко, первый президент Казахстана, а также почетный глава Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. При встрече присутствовал в расширенном составе предвадитель Молдовы Игорь Додон.

После завершения всех мероприятий в Санкт-Петербурге Владимир Путин всех пригласил посмотреть на историческую выставку, что посвящена началу Второй мировой войны.

Напомним, Медведчук добился поддержки Путина в вопросе диалога депутатов

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