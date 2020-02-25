Доверие украинских избирателей к председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку заметно выросло ввиду его принципиальной позиции в вопросе установления мира в Украине

Об этом сообщили аналитики одного из самых авторитетных британских изданий EUtoday со ссылкой на результаты соцопроса Belgium-Ukraine Research Institute.

Автор материала уверен, что увеличение рейтинга главной оппозиционной политсилы Украины «Оппозиционной платформы – За жизнь» связано с желанием Виктора Медведчука установить мир как в Украине, так и во всей Европе.

Отметим, что большинство европарламентариев поддержали мирную инициативу Виктора Медведчука о создании Межпарламентского диалога стран «нормандской четверки». В частности, член французского Сената Анри Малос считает, что предложенный Виктором Медведчуком диалог может раз и навсегда решить кризис на Донбассе и установить мир в Украине.

«Он является украинским политиком, членом Верховной Рады. Я заметил, и мои коллеги из французского Сената также заметили, что он представил эту инициативу не как собственную, а как инициативу для Украины. Поэтому это не партийная инициатива, которая должна прославлять оппозиционного лидера. От этого может быть польза. Вот почему я участвую в этой инициативе, поддерживаю ее», – заявил Малос.

Как сообщал глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее, во Франции и Германии прекрасно встретили идею межпарламентского измерения «нормандского формата».

Напомним, народный депутат Украины Виктор Медведчук презентовал идею Межпарламентского диалога стран «нормандской четверки» членам французского Сената и немецкого Бундестага.