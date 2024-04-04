Политолог-международник Максим Яли заявил, что страны, имеющие границу с рф, все же больше помогают Украине, а вот некоторые экономические гиганты делают недостаточно относительно своих возможностей.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, среди стран Азии выделяется Япония, она подставила нам плечо в самый трудный момент в начале этого года, когда закончились все деньги от западных партнеров, и их льготный кредит на более миллиарда долларов действительно помог. А дальше, вспоминает он, уже и на Орбана нашли управу, ЕС предоставил пакет помощи на 4 года, Германия подняла уровень финансирования в год до 8-9 млрд евро, Украина подписала договоры о сотрудничестве в сфере безопасности.

«Франция в этом году имеет письменные обязательства на уровне 3 млрд евро, и это, кстати, для Франции самая большая помощь. Финансово Франция, к большому сожалению, за два с остальными годами отставала, несмотря на то, что это вторая экономика Европейского Союза. Но мы видим не только разговоры, я имею в виду эти заявления Макрона в сторону россии. Но прежде это воплощается финансово и в увеличении финансирования тех же артиллерийских систем «Цезарь», - рассказывает Максим Яли.

Также, добавляет он, можно отметить Швецию, Данию и вообще те страны, которые имеют границу с россией или белоруссией, потому что понимают, что могут стать следующими. Отдельно, добавляет эксперт, стоит сказать о странах Балтии, которые больше всего помогают Украине в отношении своего ВВП.

«Соединенные Штаты де-факто номинально предоставляют нам самый большой объем как финансовой, так и военной помощи. Тем не менее, если посмотреть на соотношение к ВВП, то мягко говоря, Соединенные Штаты там даже не в первой десятке будут. Например, сейчас пакет на 2024 год 60 млрд, хотя там на самом деле в Украину поступит гораздо меньше и большая даже часть будет касаться макрофинансовой помощи, а не военной. Тем не менее, только оборонный бюджет США на этот финансовый год – почти 900 млрд долларов», - объясняет Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что прежде всего нам нужно введение западных войск в Украину с любой целью, а дальше уже их задачи вполне могут измениться.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе заявил, что блокада польско-украинской границы – это прежде всего о конкуренции в аграрном секторе.