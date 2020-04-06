Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на неожиданную госпитализацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Соответствующая публикация появилась в официальном микроблоге президента, передает Politeka.net.

В частности, Владимир Зеленский пожелал британскому премьеру Борису Джонсону скорейшего выздоровления.

"Оставайтесь здоровыми, Борис Джонсон. Мы все волнуемся за вас и желаем вам скорейшего выздоровления! Вместе мы преодолеем это", - написал глава государства в своем официальном микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что зараженного китайским вирусом Бориса Джонсона госпитализировали вчера, 5 апреля, в больницу.

До этого премьер-министр Великобритании находился 9 дней в самоизоляции после того, как у него лабораторно подтвердили диагноз.

По информации британских СМИ, главу правительства Бориса Джонсона госпитализировали в тяжелом состоянии и его подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 6 апреля, в Украине зафиксировано 68 новых случаев заражения вирусом. Всего лабораторно подтверждено 1319 случаев.

Самая ужасная ситуация в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях. Кроме этого, от опасного вируса скончались 38 человек.

Также стоит заметить, что с 6 апреля вступили в силу новые правила карантина. Теперь украинцам придется всегда носить с собой документы, а за отсутствие маски/респиратора в общественном месте нужно заплатить штраф от 17 тысяч гривен.

В правительстве также уточнили, что церкви на период карантина не закрываются, но массовые и религиозные мероприятия запрещены.

Соблюдение мер карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия. Также в разъяснениях подчеркнули, что ходить по улице вместе могут не более двух человек. Исключение представляют случаи сопровождения детей независимо от их количества. Украинцы в возрасте 60 лет и старше пока должны сидеть дома.

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