С каждым днем по всей стране происходит все больше случаев беспрецедентного злоупотребления властью со стороны силовых структур.

Об этом народный депутат Сергей Шахов заявил во время своего традиционного вечернего эфира на Фейсбук.



Ярким примером полицейского произвола Шахов назвал ситуацию с задержанием Александры Навроцкой, которая разместила в сети видео задержания. По словам девушки, полицейские скрутили ее и без сознания затащили в автобус набитый людьми без масок, а потом повезли в участок с нарушением всех карантинных норм и прав человека, только за то, что она будучи в маске, по дороге в аптеку осмелилась снимать на телефон, как полиция крышует незаконную стройку.



«Карантин не для всех? Как видно из публикации пострадавшей девушки, а также об этом пишут очень многие другие пострадавшие от произвола полиции люди, наши правоохранители хоть и прикрываются постановлением Кабмина о карантине, однако сами его не придерживаются. Полицейские позволяют себе ходить без масок, набивать в автобус для задержания больше 10-ти людей, закрывать глаза на некоторые нарушения отдельных лояльных предпринимателей, естественно не за «просто так», останавливать всех, кого им вздумается и так далее. Почему же они сами не следуют этому постановлению. Возможно, дело в том, что карантин в Украине ввели незаконно, и они об этом знают», - считает Шахов.



Он напомнил, что украинское законодательство гарантирует нам свободу передвижения – статья 33 Конституции. Ограничить это право можно только в случае введения военного положения на всей территории государства. А это может сделать только Верховная Рада, и уж точно не Кабмин.



И это далеко не единственная статья Конституции, которую нарушили карантином. По словам избранника, практически каждый протокол о нарушении карантина можно опротестовать в суде. Как минимум потому, что составить такой протокол полиция имеет право только в том случае, если факт болезни гражданина коронавирусом подтвержден.