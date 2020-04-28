Депутат нелегитимной Государственной Думы РФ Виталий Милонов предложил выкупить территории Украины



Такая бредовая мысли у него зародилась после того, как украинский экс-генпрокурор Святослав Пискун заявил, что Россия должна заплатить компенсацию за имущество украинских граждан, оставшееся в Крыму.

Милонову оказалось мало только Крыма и он пошел дальше.