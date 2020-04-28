«Раз их волнуют только деньги, мы готовы пойти на торг. Они хотят триллионы за Крым. Мы готовы заплатить и выкупить половину территорий Украины. Поверьте, многие украинцы этого ждут. Тогда для них наступит счастливая жизнь. Когда купим половину их земель, вторая половина сама попросится в состав России", - считает политик.
Кроме того, он уверен, что Крым не вернется Украине.
"Это бред. Такого никогда не будет. Украина может воссоединиться с полуостровом, только если сама присоединится к России", - заявил Милонов.
Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту: "Божественный вид"
Новая любовница Остапчука показала топ горячих фото в крошечных бикини: "Какая же она..."
Подлость Меган Маркл раскрыта, на принца Гарри больно смотреть: "Превратился в другого человека"
Банки массово закроются по всей стране, срочное обращение НБУ: "уже с первого мая..."
Ранее он высказался об украинском борще.
"Борщ — это одно из любимых блюд Российской империи, а поскольку Украина всегда была частью России, то русская кухня одна и для Киева, и для России. Кухня не может подчиняться каким-то политическим канонам, поэтому русский борщ предательски популярен на Украине как часть нашей общей культуры», - заявил он.
Напомним, Жириновского опозорили из-за слов об Украине, ему уже пора на кладбище.
Как писала Politeka, выпущенная в сторону РФ ракета прорвет ярость Путина.
Также Politeka писала, что на Крымском мосту появилось то, чего больше всего боялся Путин.