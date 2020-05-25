Підписання меморандуму між урядом та інвесторами в сектор «зеленої» енергетики сприятиме відновленню інвестиційного іміджу України.

Про це йдеться у зверненні Американсько-Української Ділової Ради щодо перемовин стосовно «зеленого тарифу».



В Американсько-Українській Діловій Раді зазначили, що позитивно оцінюють повідомлення про підготовку Меморандуму порозуміння між спільнотою інвесторів у ВДЕ та владою України. Та сподіваються, що це дозволить вирішити критичні проблеми в енергогалузі, що накопичились з минулого року.



«Ми сподіваємося, що фінансова спроможність ДП «Гарантований покупець» буде дуже швидко відновлена, та заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ, яка натепер сягає приблизно 9 млрд. гривень, буде повністю погашена. Ми також сподіваємося, що влада України зможе переглянути політику щодо справедливого, базованого на ринкових умовах та прозорого встановлення ціни електроенергії для промислових споживачів та населення та змінити модель субсидування покладення спеціальних обов'язків», - зазначається в зверненні.



На думку представників Ради, підписання Меморандуму буде вигідним для всіх сторін та сприятиме залученню додаткових інвестицій в енергетичний сектор України.



«Американсько-Українська Ділова Рада сподівається на швидке закінчення перемовин між владою України та діловою спільнотою у галузі відновлюваної енергетики, в результаті чого буде підписано Меморандум про порозуміння, який буде вигідний для всіх сторін та який візьме до уваги теперішні виклики в секторі енергетики та довгострокову потребу України у залученні додаткових інвестицій в енергетику та посиленні енергетичної незалежності», - зазначається в зверненні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.



Раніше повідомлялося, що Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює для обговорення з ними проект Меморандуму, в якому будуть прописані умови реструктуризації, перегляду «зеленого» тарифу, будівництва станцій та інші умови для сектору ВДЕ.



15 травня в Кабінеті міністрів України проходила зустріч голови уряду з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів із США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.



На думку голови Національной комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг Валерія Тарасюка, держава має знайти компроміс з іноземними інвесторами в зелену енергетику щодо зниження зеленого тарифу і таким чином уникнути арбітражів.