Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что, поскольку путин отказывается от мира, все зависит от США – либо новые нефтяные санкции, либо давление на Украину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«путин высказался таким образом, что пока не готов к уступкам. путин продолжает создавать дымовую завесу, ситуацию неопределенности, когда делает контраверсионные заявления, которые противоречат друг другу и фактически таким образом пытается скрыть истинные намерения. Усматривается из его заявлений, что россия не готова к уступкам и они хотят видеть в основе мирного урегулирования именно тот план из 28 пунктов», – отмечает Александр Мусиенко.

Между тем, рассказывает он, Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к возможной встрече с Трампом, что позволит более эффективно обсудить чувствительные вопросы по завершению войны. Также, отмечает эксперт, в своем вечернем обращении Зеленский анонсировал важные личные встречи, то есть без конкретики, но может идти речь и о визите в Белый дом.

«Мы подходим к важной точке, следующая неделя будет решающей в вопросе, есть ли шанс для прогресса на мирных переговорах и для остановки активных боевых действий в конце этого года или начале следующего. Или война перейдет в затяжную фазу без перспектив мирного урегулирования еще на пол года, пока не будут новые условия. И будут ли партнеры, особенно США в это время активно поддерживать нас, позволяя покупать оружие европейским странам, предоставляя разведданные. И какова участь арестованных активов рф. Много вопросов. Сложная зима впереди», – объясняет Александр Мусиенко.

На следующей неделе, отмечает он, Уиткофф будет с визитом в россии, и если путин заблокируют обновленный мирный план, дальше все зависит от позиции США. То есть, объясняет эксперт, США могут начать делать неприятные сюрпризы для путина, в частности, в виде дальнейших нефтяных санкций, а могут согласиться с россией, мол, агрессор и так побеждает, а значит, надо давить на Украину.

