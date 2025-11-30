Об этом он рассказал в своем блоге.

«Новости из Америки-то как бы затухли, понимаете? То есть они все увлеклись индейкой. Как бы индейка перебила прошлые новости. Последние прошлые новости, напомню, это сначала так называемый мирный план, потом «Уиткоффгейт», разоблачение Уиткоффа как русского агента. И вот теперь индейка, которая как бы заткнула всем рты. И газеты разбежались куда-то, и как будто ничего не было. И как будто бы наш призыв «Уволь дурака, Америка», как будто бы никем в Америке не был услышан», – отмечает Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, индейка на День благодарения заткнул рты и журналистам, и политикам, и сенаторам, они обо всем забыли, а там, глядишь, к понедельнику все и забудут об этом скандале со сливом разговора Уиткоффа.

Вот скандал с делом Эпштейка, подчеркивает он, не стихает ни разу, а все потому, что речь идет о порнографии, всем как минимум интересно, что будет дальше, а вот политика и международное право в сравнении – это скучно.

«Мне вот интересно, есть ли новые пленки. Есть ли еще пленки Уиткоффа, пленки Дмитриева, пленки Ушакова? Они нам очень сегодня нужны, очень бы нам пригодились», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что США уже ничем не отличаются от россии, ведь реакции на слив разговора Уиткоффа нет.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, стоит ли бороться за НАТО в мирном плане.