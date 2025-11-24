Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, действительно события в переговорном треке развиваются очень серьезно, мы приближались к развязке с августа-сентября, а на прошлой неделе даже не приблизились, а подпрыгнули. Так что скоро, констатирует он, наступит ясность в том, как будет в дальнейшем развиваться ситуация по поводу российско-украинской войны, но и развязка не обязательно означает мир, к сожалению.

«Но мы приближаемся к развязке. Фактически обратный счетчик уже запущен, несмотря на то, что говорили многие европейские лидеры, тот же президент Финляндии Стубб, что до весны уже ничего не будет. Но ситуация развивается как раз наоборот. Что еще раз демонстрирует, что уровень информированности даже многих европейских лидеров не очень высок или они часто пытаются выдать желаемое за действительное», – подчеркивает Руслан Бортник.

План США из 28 пунктов, утверждает он, очень напоминал соглашение по Газе, видно, что Уиткофф приложил руку, но и в Газе сейчас работает только механизм вывода сил и прекращения огня. А то, что предложили США, объясняет эксперт, – даже не соглашение, а декларация о намерениях, в которой, кстати, не было важных вещей для Украины (коллективная оборона, миротворцы, репарации, финансирование ВСУ). То есть, констатирует он, возникает очень много вопросов, а чтобы реализовать даже то, что предлагают США, надо заключить несколько десятков соглашений, внести изменения в устав НАТО, конституции и законы Украины и россии.

«Реализация этого соглашения может продолжаться годами даже при наличии доброй воли, которой сейчас нет. Возможно, такой закамуфлированный красивый документ на самом деле о перемирии, и он может повторить судьбу Минских соглашений», – заключает Руслан Бортник.

