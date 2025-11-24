Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что вскоре делегация США может прилететь в москву на переговоры, но российские ястребы уже исключают мирный план, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По предварительной информации, отмечает эксперт, американская делегация может уже в конце этой недели посетить москву, чтобы узнать, готова ли россия подписать обновленный мирный план. Это действительно под вопросом, констатирует он, ведь российский идеолог Дугин уже отверг идею любого компромисса, заявив, что, независимо от подписанных бумаг, конечная цель остается неизменной – «Украина будет наша».

«Это говорит о том, что россия уже сознательно заранее говорит, что она не намерена выполнять то, что подпишет, и будет нарушать. А как только россия что-то нарушит, мы не будем обязаны никакими документами и нормами, потому что тогда любые договоренности теряют смысл и мы можем защищаться так, как считаем нужным. И мы должны быть готовы к этому. Дугин и многие в кремле рассматривают план США не как соглашение, а как тактическую паузу перед полным поглощением Украины», – объясняет Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, он проанализировал российский сегмент соцсетей, и там действительно есть ястребы и маргиналы, системно призывающие воевать до последнего и захватить Киев. То есть, констатирует эксперт, путину трудно будет объяснить мирное соглашение, даже если он захочет его подписать, а на это причины тоже есть.

«Цены упали на газ, цены упали на нефть. Мировые цены пошли вниз, особенно на российские. Падение котировок свидетельствует о том, что трейдеры начинают закладывать в цену вероятное соглашение, которое бы устранило риски перебоев в поставках и, возможно, ослабило санкционное давление на российский экспорт. Ситуация нестабильна, поскольку параллельно с переговорами вступили в силу новые санкции США против «Роснефти» и «Лукойла». Это сдерживает еще более резкое падение цен, потому что рынок опасается дефицита, если переговоры провалятся. Поэтому россии тоже не просто. Есть так называемая партия войны. Не знаю, как с ней будет бороться путин, он ее культивировал годами, и будет ли вообще бороться», – заключает Александр Мусиенко.

