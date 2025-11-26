Политолог Руслан Бортник объяснил, что мирный план США не справедливый, но реалистичный, и он даже во много соответствует национальным интересам Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«План во многом соответствует украинским национальным интересам. Действительно, этот план может быть поддержан. Если коротко одним или двумя предложениями описать суть этого плана, то он сводится к тому, что Украина будет перезагружена. Украина будет перезагружена геополитически и политически через выборы и через новый геополитический статус», – утверждает Руслан Бортник.

Как объясняет эксперт, по результату этого мирного плана Украина станет неприсоединившимся государством, которое не вступит в НАТО, но сохранит возможности сотрудничества с военными блоками, а также государством, которое будет в западной зоне влияния, которое может вступить в ЕС, которое будет связано с Европой и США специальными соглашениями, начиная от добычи полезных ископаемых и заканчивая финансированием из специального фонда восстановления. То есть, констатирует эксперт, Украина будет в западной зоне влияния, но не присоединится.

И эта перезагрузка, утверждает он, должна снять тревоги москвы в отношении НАТОвских ракет, а также вернуть россию в мировую политику и экономику через G8, американо-российское сотрудничество, снятие санкций. А прекращение боевых действий, добавляет эксперт, должно унять тревоги Европы в части возможного вторжения россии, которая подпишет специальное соглашение о ненападении.

«Необходимо внести определенные изменения, поторговаться в отдельных пунктах, но этот план я поддерживаю. И я прекрасно понимаю, что этот план не соответствует международному праву, если оно еще существует. Да, план не несправедлив, об этом говорит президент Украины. Этот план не наказывает россию за агрессию. Но этот план с точки зрения США очень точно отображает существующий военно-политический баланс. В силу своей реалистичности и прагматичности как минимум частично этот план может быть реализован», – заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что удары ВСУ по рф только способствуют переговорам.

Также Politeka писала о том, что Золотарев объяснил, почему быстро после войны демократические выборы провести не получится.