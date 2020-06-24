Боевые действия в Украине – это то кровотечение, которое необходимо срочно остановить, а уже потом восстанавливать экономику и повышать уровень жизни людей.

Об этом в интервью «Страна.ua» заявила супруга председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Она убеждена, что президент Владимир Зеленский в первую очередь должен добиться мира в Украине.

«Это первое и ключевое. Когда случаются аварии, человек может погибнуть не от травм, а от кровотечения. Боевые действия ‒ это то кровотечение в Украине, которое срочно нужно остановить. А уже потом можно восстанавливать организм, то есть экономику. Уровень жизни людей нужно повышать. Нельзя, чтобы старики жили в угрозе умереть от голода. Украинцы не заслуживают такой судьбы», – считает Оксана Марченко.

Телеведущая дала оценку военным действиям, продолжающимся сегодня на территории Украины.

«Для установления исторической справедливости нужен беспристрастный анализ. Надеюсь, его сделают наши потомки, потому что сегодня невозможно быть объективным, мы не обладаем всей полнотой информации. Кто первый начал? Зачем? Поэтому какая сейчас разница, как называть то, что происходит на востоке Украины, если гибнут люди, если украинцы не вместе? Люди разделены, семьи разделены, и продолжаются боевые действия. Какая разница, с какой стороны стреляют? Если разрушаются дома? Страдают граждане Украины с обеих сторон линии соприкосновения», – озвучила свою точку зрения Марченко.

Супруга Виктора Медведчука убеждена, что Минские соглашения – единственная возможность остановить кровопролитие и воссоединить Украину.

«Я – не политик, я ‒ мама, дочь, сестра. Я – женщина, православная христианка. Для меня нет плохих – я люблю всех людей. И с этой точки зрения я люблю и одних, и других. Мое сердце разрывается. Я хочу мира для всех. Мира любой ценой. Надо со всех сторон политикам укротить свои амбиции и начать переговоры. Минские соглашения ‒ единственное, что признано в мире как возможность остановить кровопролитие и снова воссоединить нашу страну. Нам нужно подвести черту и сесть договариваться, чтобы вернуть мир и привести экономику в порядок», – заявила Оксана Марченко.

По ее словам, Украина в этом отношении страна не уникальная.

«Сколько военных конфликтов происходило и происходит во всем мире? Уже не существовало бы никаких государств, если бы люди не умели договариваться друг с другом. Почему же нам не хватает мудрости оставить обиды, простить друг друга и идти дальше? Мы же не планета обезьян, мы люди, здравомыслящие и добрые, я надеюсь», – подытожила телеведущая.