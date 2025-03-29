Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Макрон раскрыл много подробностей плана размещения миротворцев в Украине. И выяснилось, рассказывает он для Politeka, что это они будут не на линии фронта, а в других разных городах как второй эшелон, они будут обучать украинских военных, обеспечивать логистику. Но, продолжает эксперт, если россия снова атакует Украину, как объяснил Макрон, будут атакованы и эти европейские контингенты, они получат указания генштабов и будут действовать.

«Хорошо это или плохо, спросите меня вы. Это точно лучше, чем ничего. Это первая часть моего ответа. А вторая часть – хорошо, что Макрон прямо и четко обозначает, что это контингент немедленного реагирования, и нападение на этот контингент будет рассматриваться как нападение на Францию, на Великобританию, на Данию, на Литву, которые сказали, что будут участвовать», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

С другой стороны, рассуждает он для Politeka, серьезный и долгосрочный мир подразумевает, что не происходит вообще никакой стрельбы, но этого точно не будет, если на линии разграничения физически не встанут солдаты третьей стороны, не было такого прецедента и так это не работает.

«Может быть, поэтому речь идет о двух контингентах: один – азиатский под эгидой ООН, второй – европейский. Это не более чем, догадка, но что-то мне сдается, что я прав. Французы и англичане – это будет тяжелая техника, это самолеты, это танки, которые на наших базах стоят, а вот там между российской и украинской армиями встанут какие-то действительно бразильцы, китайцы, монголы и так далее в касках ООН. Они стрелять, если что, не будут, но будут просто стоять как живые мишени. Возможно, поэтому речь идет о двух контингентах. Ведь об этом уже и в Европе говорят, и Лавров даже сказал, что они ни один из этих двух контингентов никуда не допустят», - рассуждает Михаил Шейтельман.

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