Глава партии «Голос» Кира Рудик в 2016 году организовала и курировала создание программного обеспечения для распространения детский порнографии и наркотиков по заказу россиян, и до сих пор не расплатилась с разработчиками

Об этом, как утверждает Интернет-издание «Аргументум», рассказал один из программистов, разместив соответствующее признание в YouTube, пишет from-ua.

«В 2016 году я пришёл работать разработчиком в IT-компанию «Ring Украина». Пока компания разрабатывала основной продукт, у нас были группы разработчиков, которые вели параллельные проекты. Их называли - «для поддержания штанов». Программисты отсеивались, так как их не устраивало то, что нам приходилось делать продукт для распространения детской порнографии и наркотиков. Нас брали на классический аутсорс под разработку программного обеспечения», - сказал он.

Мужчина также отметил, что «все выплаты шли нелегально, за продукт платили русские», а одним из условий по разработке данного ПО была оплата в биткоинах.

«Все эти схемы придумала в 2016 году Кира Рудик. Она лично курировала эти проекты. Она боялась огласки сотрудничества с российскими заказчиками, чтоб не спугнуть американцев», - отметил он.

Программист также рассказал, что после завершения сделки по продаже стартапа Кира Рудик не расплатилась с его командой.

«Когда Ring успешно был продан, то о наших командах буквально забыли. Только нам они остались должны порядком 30 биткоинов за выполненную работу. Мы обращались и к Кире лично, но они все делают вид, что никакого сотрудничества не было. Это история о том, как в Украине умеют делать бизнес на человеческих судьбах», - подчеркнул рассказчик, резюмирует «Аргументум».