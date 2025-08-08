Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал утечки в медиа возможных предложений Уиткоффа путину и отметил, что они не включают ключевых требований россии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Одно из популярных польских изданий Onet опубликовало план якобы того, что предложили США россии. И это фактически план условного разделения Украины, если его так можно охарактеризовать. Речь идет о том, что вопрос о статусе оккупированных территорий не должен подниматься от 50 до 100 лет», – отмечает Александр Мусиенко.

По версии Onet, рассказывает он, план США предусматривает прекращение огня, фактическое признание оккупированных территорий за россией путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет, отмену большинства санкций против россии и в перспективе возобновление импорта российского газа и нефти. В то же время, продолжает он, эти предложения не содержат того, что путин требовал с самого начала: гарантии нерасширения НАТО и прекращения поставок оружия Украине.

«Onet отмечает, что это предложение обсуждалось, в частности, между американцами и европейскими лидерами. Утечка, возможно, произошла по инициативе как раз польской стороны. Нельзя исключать, что польскую сторону к этому подтолкнули непосредственно американцы, которые не хотели портить впечатление о себе и создавать репутацию, что они не столь надежные партнеры, как хотелось бы. Поэтому, возможно, попросили польских коллег помочь, чтобы эта информация появилась в медиа. В любом случае, я не верю в стечение обстоятельств», – рассуждает Александр Мусиенко.

В то же время, отмечает он, эту информацию уже опровергли в ОП, то есть это официальная позиция Украины, советник президента Литвин заявил, что вряд ли Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом, во время переговоров с путиным, ни о чем таком не говорилось. По мнению эксперта, возможно, эти пункты озвучивались не в такой форме, возможно, издание от себя что-то добавило, но в целом эти предложения вкладываются в общую рамку этих переговоров.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что США объединились с Европой и Украиной против россии.

Также Politeka писала о том, что Гудков оценил, как долго Трамп будет на стороне Украины.