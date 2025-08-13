Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов объяснил, что успешность переговоров на Аляске зависит от того, с чем придет Трамп – с дружескими объятиями или реальными угрозами, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Вопрос в том, с чем приедет Трамп. Если Трамп приедет с тем, что «дружище, владимир, заканчивай войну», а путин ответит, что не закончит, тогда это одна история. А если Трамп скажет, чтобы он прекращал войну, иначе будет это, это, это и это, то это будет совсем другая история», – замечает Юрий Богданов.

По мнению гостя программы, после встречи 15 августа Трамп и путин выйдут с заявлением, что разговор был очень продуктивным и они решили продолжать контакты. А тогда, добавляет эксперт, у нас будет 2 дня для того, чтобы оценить реальные результаты встречи по действиям Трампа и по действиям путина.

«Мы с вами в Украине находимся, и, как это ни прискорбно, я думаю, что реальные результаты встречи мы ощутим в субботу-воскресенье через наличие или отсутствие обстрелов городов. Вот и все. На самом деле, нам, киевлянам и жителям других крупных городов в тылу, очень просто будет проверить, насколько встреча была конструктивной. К сожалению, другого критерия у меня для вас нет сейчас», – заключает Юрий Богданов.

