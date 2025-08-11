Политолог Руслан Бортник объяснил, что Аляска – это пример покупки-продажи территории, поэтому символично, что именно там Трамп и путин без лишних ушей будут говорить об Украине, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, Аляска – очень интересное место для встречи Трампа с путиным, ведь этот регион США купили у россии в 1867 году за 7 200 000 долларов. Причем, отмечает он, США купили Аляску вместе с населением, так что это действительно очень примечательное место, которое также территориально близко для лидеров обоих государств.

«Примечательно оно тем, как глобальные государства между собой могут сговариваться о судьбе огромных территорий и всех людей, которые проживают на этих территориях. Почему я говорю именно об этом сейчас? Потому что вопрос будет снова тот же. Вопрос встречи на Аляске снова территориальной, только теперь будет решаться судьба Украины, а не российских или американских территорий», – подчеркивает Руслан Бортник.

Кроме того, отмечает эксперт, Аляска позволит Трампу и путину обсуждать свои вопросы в ситуации повышенной безопасности без ушей Китая, Европы и Украины, если Зеленского не позовут. Так что, констатирует он, эти переговоры пройдут в максимальной приватности, Трамп и путин смогут говорить более откровенно и по-мужски, ведь обсуждать они будут вопрос обмена территориями.

«Да, формально говорят, что Аляска – это еще вопрос морского торгового пути, арктического сотрудничества… Да, это все правда, но прежде всего Аляска – это своеобразная символическая глухомань, которая позволит обеспечить беспрецедентную безопасность, приватность и секретность этих переговоров, кроме кроме своей территориальной и человеческой символичности», – утверждает Руслан Бортник.

