Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что, несмотря на показательную динамику переговорного процесса, ничего не изменилось, рассчитывать на скорый прогресс к миру не стоит, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, переговорный процесс будто бы активизировался, ведь Уиткофф ездил в москву, 3 часа говорил с путиным, пошли заявления Пескова и Ушакова, Рубио дал интервью, выступил Трамп, все издания пишут, что он готов встретиться с путиным, а потом с Зеленским, встреча уже готовится и так далее.

«Вот это то, что мы имеем. Глобально что-то изменилось? Вот вы увидели, вы почувствовали, чтобы что-то принципиально изменилось, чтобы наблюдалась какая-то значительная, существенная динамика в процессе? Я лично не увидел. Заявления, встречи, поездки, телефонные звонки, перемены, разные этапы переговорного процесса… Я прекрасно осознаю, что этот процесс очень сложен, он не прост, у него есть свои нюансы. И как бы ни хотелось его ускорить, на этом пути есть значительные трудности», – комментирует Александр Мусиенко.

По словам эксперта, придя к власти, Трамп фактически запустил переговорный процесс, но с тех пор и по сей день он имеет такую же динамику. Конечно, констатирует он, иначе быть не может, потому что эта война – экзистенциальная и геноцидная, ведь россия хочет стереть Украину с лица земли, мы не питаем иллюзий по этому поводу. Поэтому, подчеркивает эксперт, не стоит думать, что в войнах такого масштаба от 1-3 встреч или 5-7 телефонных звонков будет прогресс.

«Но, в сущности, давайте сравним интервью, которое давал в марте-апреле спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, и нынешнее интервью государственного секретаря США Марко Рубио. Там вопрос территорий и тут вопрос территорий. Насколько масштабный был осуществлен прогресс в таком случае? Вот какой возникает вопрос. Как далеко мы продвинулись?», – заключает Александр Мусиенко.

