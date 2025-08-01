Экономист Алексей Кущ объяснил, что сегодня мы живем в неполярном мире, в котором старый гегемон уже подустал, а новый еще не может предложить альтернативу, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бортника.

«Дело в том, что очень опасно описывать нынешнюю ситуацию в геополитике, используя смысловой и понятийный инструментарий 1970-х годов. Это все равно, что описывать квантовую физику с помощью терминов механики. В данном случае происходит ошибка, она сейчас допускается очень многими, потому что сейчас мировой континуум кардинальным образом изменился», - утверждает Алексей Кущ.

Как он объясняет, в 1970-х годах был классический двухполярный мир, где советский и западный лагеря противостояли друг другу, а между ними – прослойка нейтральных стран. Сейчас же, констатирует эксперт, мы переходим в формат так называемого неполярного мира.

«Неполярный мир означает, что старый гегемон уже не может выполнять функции лидера, а новый гегемон еще не может выполнять эти функции. То есть он еще не сформирован как гегемон. И вот мир фактически застыл в лимбе или в переходной стадии между однополярным миром, который пришел на смену двухполярному миру, и будущим, возможно, двухполярным миром, если появится претендент на гегемонию, например, в лице Китая, если Китай начнет действительно играть функцию альтернативного мира или альтернативной мировой системы», - объясняет Алексей Кущ.

В таком случае, констатирует эксперт, через какой-то период времени мы опять вернемся в состояние двухполярного мира, где с одной стороны будет США, с другой – Китай. Но пока, утверждает он, Китай явно не дотягивает до того, чтобы даже на смысловом уровне формировать альтернативу, поэтому мы сейчас находимся вот в состоянии неполярного мира со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как сообщала Politeka, Романчишин заявил, что Министерство культуры должно прежде общаться с деятелями культуры.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман назвал союзников россии: идеи учхе и исламский фундаментализм.