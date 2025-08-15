Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что если Европа хорошо подготовила Трампа к переговорам с путиным, то Трамп может проявить свою хватку и силу в правильный момент, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, перед встречей с Трампом на Аляске путин созвал на совет Лаврова, Белоусова, Шойгу, то есть всех военных преступников, и фрагмент этого заседания был в телеграм-каналах. По его словам, у путина голос дрожал, мы давно не видели его таким слабым, и это тоже много значит.

«Я способен поверить в то, что у Трампа есть хватка. Я не способен поверить, что у Трампа есть мозг, но хватка есть. У него хватает хватки, чтобы взять и прервать встречу, разогнать всех к черту, сказать: «Не хочу и не буду». Или наоборот: «Хочу и буду, добьюсь и сделаю». Но не хватает мозга, чтобы понять, что надо сделать. Понимаете? Европа – это мозг, а Америка – это мускулы. Так было всегда. Европа изобретала, придумывала новые философские мысли, а американцев посылали бомбить и сжигать. Поэтому, когда Америка пытается сама диктовать решение, что-то придумывать, это катастрофа. Не надо. Вы, Америка, не для этого», – рассуждает Михаил Шейтельман.

То есть, объясняет эксперт, Трамп – сильный человек и сильный президент, который должен пользоваться силой, а не интуицией. А на встрече, рассказывает он, их будет двое, плюс переводчики, так что Трамп, очевидно, будет вглядываться в путина и вслушиваться в его слова, когда он будет говорить на русском. Ведь пресс-секретарь Левитт, напоминает эксперт, говорила, что Трамп будет тренировать слух на этой встрече, так что надеемся, что он услышит страх в голосе путина.

«Когда вообще кто-нибудь слушал последний раз вживую путина, а не эту телевизионную версию непонятно кого? Кто-то способен уловить тревогу, страх? Так что Трамп едет улавливать эмоции путина, ему для этого нужна встреча, а не для того, чтобы нефтью и Аляской торговать», – заключает Михаил Шейтельман.

