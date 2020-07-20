Власть Украины на сегодняшний день фактически вышла из Минских соглашений и всячески демонстрирует это своими действиями

Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалам "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Интер".

"Смотрите, вы сказали, я вспомнил одно интервью от, кажется, 19 апреля 2019 года, РБК-Украины. Я думаю, я не ошибаюсь. Так вот, ему задают вопрос корреспондент – Путин враг? Да, враг. Вы готовы амнистировать тех, кто живет на неконтролируемых? Нет. Вы готовы им предоставить особый статус? Нет. Ну, это было интервью РБК, я не думаю, что его многие прочитали. Можете представить себе с таким подходом, как на юго-востоке должны были голосовать через два дня во втором туре? Если бы это дошло до людей. Разве не это указанно в том постановлении о проведении выборов 25 октября в пункте четвертом? Именно там так и изложено – нарушение Минских соглашений, то есть это новый подход, потому что он проголосован Верховной Радой, это постановление, подзаконный акт, который по-другому толкует все эти вопросы", - указал парламентарий.

Медведчук отметил, что "естественно, я как юрист, делаю вывод о том, что Украина вышла – власть Украины вышла с Минских соглашений. Когда вы говорите по поводу этого постановления ограничения прав, конечно, лучше же управлять, когда есть так называемые военно-гражданские администрации. Ну, это лучше. Ну, зачем эти органы местного самоуправления, которые влазят, куда им не надо, ставят палки в колеса нормальной власти, назначенной Киевом. Зачем они нужны – пусть не мешают! И поэтому не проводятся выборы".

"А как сегодня не проводятся выборы в Луганские и Донецкие областные советы? Ведь территория и Луганской, и Донецкой областей является контролируемой Украиной. Это наши территории здесь. Почему мы даже на этих территориях не проводим выборы в областной совет Донецкой области и в Луганске? Если бы власть вдумалась, даже из позиции пиара, не из позиции 95 Квартала, а даже из позиции пиара, то Донецк и Луганск сегодня, к сожалению, неконтролируемые для украинской власти. Так наоборот – проводите выборы в Донецкий областной совет, в Луганский областной совет и покажите, что здесь области, здесь эта власть, и надо избрать в областной совет. А зачем? Они же знают результат", - сказал нардеп.

"При чем я без всякого сейчас заискивания по поводу того, каким будет результат – они его знают по прежним выборам. А кто там победил в 1 туре на президентских выборах? Зеленский? Нет! Представитель ОПЗЖ. А в ВР в этих двух областях первое место заняла ОПЗЖ. Вы думаете, что-то изменилось? Изменилось – эта поддержка еще выросла у ОПЗЖ. Но не Зеленского и не Слуг Народа", - резюмировал народный депутат.