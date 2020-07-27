Неадекватная политика нынешней власти привела к обвалу промышленного производства в Украине

Такое мнение озвучил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

По его словам, за первые шесть месяцев 2020 года Украина потеряла 8,3% промышленного производства, а наиболее значительный спад был зафиксирован в легкой промышленности (16,9%), машиностроении (22,2%) и в автопроме (30,8%).

«Такого падения украинская промышленность не знала с 2014 года», ‒ подчеркнул Медведчук.

Нардеп не сомневается, что власть цинично обманывает народ, когда говорит, что причиной спада промышленного производства является пандемия коронавируса.

«Власть утверждает, что причина – пандемия коронавируса и что сейчас, выходя из карантина, украинская экономика якобы "восстанавливается". Все эти объяснения – циничный обман. Украинская промышленность снижала объемы производства весь прошлый год. Причины падения не были устранены и, соответственно, падение продолжилось и в текущем году», ‒ продолжил Виктор Медведчук.

Глава Политсовета партии ОПЗЖ акцентировал внимание на том, что у правительства нет четкого плана, как выводить украинскую экономику из кризиса.

«Уже второй Кабмин при нынешней власти так и не удосужился разработать план выведения украинской промышленности из кризиса. Украина теряет сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов валютной выручки, недополученной из-за снижения экспорта, а правительство преступно бездействует», ‒ добавил парламентарий.

По его мнению, подобное преступное бездействие может дорого обойтись украинскому народу.

«Продолжение такой неадекватной политики нынешнего Кабмина ведет страну к экономической и социальной катастрофе», ‒ уверенно резюмировал нардеп Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что попытка Евросоюза запретить развитие украинского машиностроения является свидетельством его колониальной политики по отношению к Украине.