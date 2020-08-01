Партия "Наш край" масштабно идет на местные выборы в Украине после обновления своей команды

Соответствующее решение принято на заседании расширенного совета политсилы, который прошел в Киеве с участием представителей областных партийных ячеек и многих парламентариев. Один из лидеров партии, народный депутат Украины Сергей Шахов выступил во время мероприятия и рассказал, почему "Наш край" сможет победить.

Он напомнил, что во время парламентских выборов в 2019 году "Слуги народа" заняли большинство мест. Даже при такой конкуренции члены партии "Наш край" смогли пройти в Верховную Раду от Луганской области. Сейчас же "Слуга народа" теряет свою популярность.

"Сила профессионалов переломила пустой рейтинг, не подтвержденный ни делами, ни лицами", - заявил Сергей Шахов. - "За год «Слуги народа» закономерно потеряли и продолжают терять свой телесериальный рейтинг. В то же время, партия «Наш край» уверенно шагает к местным выборам. С 2015 года на каждых выборах в местные советы мы входим в список победителей".

Сергей Шахов добавил, что партия "Наш край" занимается не геополитикой, вопросами языка или веры, а важными экономическими проблемами. В частности, она стремится создавать новые современные предприятия, позаботиться об экологии, провести эффективную децентрализацию и увеличить бюджеты местных громад.

"Вместе мы достигнем победных результатов. Мы - та сила, которая проснулась среди людей. Мы - команда победителей!", - подчеркнул Сергей Шахов.

Напомним, что нардеп Сергей Шахов готов помогать врачам поддержкой в парламенте и собственной кровью.

Как сообщала Politeka, Сергей Шахов требует независимого расследования пожара в Луганском лесу.

Также Politeka писала, что Сергей Шахов раскритиковал снятие ограничений на зарплаты чиновников: «За что они будут получать такие деньги – неизвестно».