Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський «притримує» 150 ділянок надр, які можна виставити на аукціон

Про це повідомляє InfoKor, передає Знай.



«За інформацією джерела з міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, яке є відповідальним за цю сферу, близько 150 потенційних ділянок знаходяться на підписі у міністра, який повинен погодити їх виставлення на аукціон. Проте, за інформацією інсайдерів, він не квапиться «випускати» у вільний ринок такі ділянки, що лежать на столі з травня місяця, можливо, таким чином, притримати цікаві об’єкти для інших цілей», - повідомляє InfoKor.



В InfoKor також нагадали, що міністра Абрамовського пов’язують і з «Партією регіонів» та так званою «злочинною владою», представники якої у свій час роздавали надра без будь-яких конкурсів чи аукціонів. Проте за останні декілька років Україна перейшла на продаж ділянок надр через електронні аукціони і державний бюджет отримує кошти від продажу ділянок, а потім ще й рентну плату від видобутку.



«Чи буде Україна отримувати кошти від власних корисних копалин залежить від бажання певних урядовців мати конкурентний ринок і багату економіку, або збагачувати себе та своїх друзів», - наголошує InfoKor.