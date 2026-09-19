Грошова допомога в Чернігівській області стане доступною для переселенців: у Сновській громаді відкрили попередню реєстрацію на уніфіковану виплату в розмірі 12 300 гривень на особу.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області стала ще доступнішою — у Сновській громаді відкрили попередню реєстрацію на уніфіковану виплату, яку надають у розмірі 12 300 гривень на особу.

Грошова допомога в Чернігівській області за цією програмою призначена для покриття нагальних потреб домогосподарства. Ідеться про продукти харчування, ліки, оплату комунальних послуг, засоби гігієни та інші першочергові витрати — залежно від індивідуальних потреб конкретної родини.

Про старт реєстрації повідомляє офіційний сайт Сновської міськради. Претендувати на виплату можуть люди, які протягом останніх 30 днів перемістилися із зони 0–20 кілометрів від лінії зіткнення та наразі фактично проживають на території Сновської громади Чернігівської області.

Ідеться про дві категорії переселенців: тих, кого евакуювали в організованому порядку — урядом, гуманітарними партнерами, громадськими організаціями чи волонтерськими групами, — а також тих, хто виїхав із небезпечної зони самостійно через загрозу безпеці та гідності.

Як зареєструватися на виплату

Реєструватися має одна людина від домогосподарства — для цього потрібно заповнити онлайн-анкету. Допомога розраховується на кожного члена сім'ї, однак обов'язковою умовою є підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи у кожного отримувача.

Після попередньої реєстрації тим, хто відповідає зазначеним критеріям, надішлють СМС-повідомлення або зателефонують представники ГО «ЛАМПА» із запрошенням на фізичну реєстрацію. Водночас реєстрація не гарантує отримання допомоги.

Із запитаннями можна звертатися з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00 за номерами: 0 (800) 33-60-13 (безкоштовно для жителів України), +38 (067) 131-69-80, +38 (050) 051-85-94.

Проєкт реалізує ГО «ЛАМПА» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та за координації Help — Hilfe zur Selbsthilfe Ukraine через Програму локалізації Help.

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