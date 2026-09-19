У Кременчуці частину школярів можуть перевести на дистанційне навчання через тривалі повітряні тривоги, які щоразу переривають уроки. У мерії розповіли, кого це торкнеться та що буде з харчуванням.

Тарифи водоканалу у Полтаві зросли у 2,5 раза, а в освіті Полтавщини назріла інша зміна: школи Кременчука змінюють формат навчання через тривалі повітряні тривоги. Про це повідомляє «Кременчуцька газета».

Приводом стали звернення батьків і постійні повітряні тривоги, які переривають уроки. Очільниця міського департаменту освіти Світлана Михайленко розповіла, що можливість зміни формату вже обговорювали на нараді цього тижня: діти щоразу спускаються в укриття, і навчальний процес фактично зупиняється.

Кого торкнеться дистанційка

Учнів 1–4 класів на дистанційне навчання не переводитимуть — молодшим школярам вчитися онлайн значно складніше. Залишити в очному форматі пропонують і п'ятикласників, у яких зараз триває період адаптації після переходу до середньої школи. Тож зміни стосуються насамперед учнів 6–11 класів.

Окремо в мерії звернули увагу на безпеку. Якщо тривога починається, коли дитина в школі, вона йде в укриття разом з іншими учнями і лишається під наглядом педагогів. Під час дистанційного навчання дитина може бути вдома без такого нагляду.

Уроки в укриттях — через навушники

Щоб навчання не зупинялося, у Кременчуці готують експеримент у школах №5 та №26 — заняття в сховищах проводитимуть через навушники. Місто розглядає закупівлю блютус-гарнітур для вчителів, які вестимуть уроки з укриттів і не заважатимуть одне одному.

Що буде з харчуванням

Окреме питання — шкільне харчування. Якщо частину учнів переведуть на дистанційку, треба вирішити, як організувати обіди для тих, хто лишається в школі, та чи збережуть безкоштовне харчування пільгові категорії. Міський голова Віталій Малецький наголосив, що це питання слід вирішувати спільно з областю та батьками.

Мер визнав, що навчальний процес нині фактично відсутній через постійні тривоги, а ситуація найближчим часом не покращиться. Тому на найближчому засіданні сесії разом із депутатами мають ухвалити, як навчатимуться учні вже наступного тижня.

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