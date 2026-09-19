Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області за понаднормовий стаж продовжують нараховувати: за кожен повний додатковий рік страхового стажу до пенсії додають 1% від її обчисленого розміру.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області за понаднормовий стаж нараховують тим, чий страховий стаж перевищує встановлену законом норму. У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області пояснили, від чого залежить розмір доплати.

Понаднормовий стаж визначають залежно від того, коли людині призначили пенсію. Якщо це сталося до жовтня 2011 року, «зайвим» вважають стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Якщо пенсію призначили після жовтня 2011 року — понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

За кожен повний рік такого додаткового стажу до пенсії за віком додають 1% від її базового розміру. Проте є обмеження: доплата не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році цей мінімум становив 2361 гривню, тож кожен рік понаднормового стажу давав додатково 23,61 гривні щомісяця.

Приміром, якщо в пенсіонера 10 років понаднормового стажу, до виплати додають 236,1 гривні на місяць (10 × 23,61). Водночас сам понаднормовий стаж не може бути обмежений — скільки років напрацьовано понад норму, стільки й урахують у доплаті.

Для працюючих пенсіонерів доплату розраховують на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення розмір виплати можуть перерахувати за актуальними даними.

Що зі стажем для виходу на пенсію

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком становить: у 60 років — 32 роки, у 63 роки — 22 роки, у 65 років — 15 років.

Куди звертатися пенсіонерам Вінниччини

З питань нарахування доплати за понаднормовий стаж мешканці області можуть звернутися до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. Зодчих, 22. Телефон гарячої лінії — 0432-66-14-11, контакт-центр — 0800-503-753.

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