Председатель благотворительного фонда Сергея Шахова, Юлия Погорелова, намеренна подавать иск в Европейский суд по правам человека против губернатора и начальника полиции Луганской области.

Женщина обвиняет чиновников в незаконном захвате имущества благотворительного фонда, а также препятствовании в работе некоммерческой организации, которая занимается помощью малоимущим гражданам региона.

«Сегодня тысячи пенсионеров, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, остались без средств к существованию из-за истерических действий одного слабоумного человека. Сотрудники полиции, не имея на то никаких законных оснований, изъяли фуру со всем ее содержимым, доставляющую гуманитарную помощь в Луганскую область. Все документы в полном порядке. Основанием для изъятия гуманитарной помощи и транспорта послужило якобы расследуемое полицией уголовное дело о подготовке к подкупу избирателей на предстоящих местных выборах. Однако, не на камеру говорят, что выполняют заказ губернатора. Так товарищ Гайдай решил отомстить Сергею Шахову за протест против отмены выборов на части территорий подконтрольных Украине Луганской и Донецкой областей, где выборы Президента и в Парламент в 2019 году благополучно прошли», - заявила Юлия Погорелова.

Она напомнила, что фонд Сергея Шахова занимается благотворительной помощью уже больше 10-ти лет. Выдача гуманитарной помощи малообеспеченным жителям Луганщины проводится круглогодично, кроме периодов избирательных кампаний. Избирательная кампания местных выборов начнется только через две недели и сейчас нет юридических препятствий для работы фонда. Но, даже после старта кампании, ни сам Сергей Шахов, ни фонд его имени не будут субъектами избирательного процесса.

«Наш фонд работает в очень непростых условиях военных действий, в самом неблагополучном регионе страны. Мы помогаем людям, которым больше никто не помогает. Мы сотрудничаем с международными миссиями и другими благотворительными организациями. Препятствуя работе фонда, губернатор вредит не Сергею Шахову, а сотням тысяч простых людей», - сообщила Юлия Погорелова.

Напомним, 25 августа, выступая с трибуны Верховной Рады, народный депутат Сергей Шахов потребовал отставки губернатора Луганщины Сергея Гайдая, обвинив его в попытке лишить конституционного права 500 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей, где по инициативе чиновника ЦИК отменил проведение местных выборов.