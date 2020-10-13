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Бывшая народный депутат Украины от «Партии регионов» Анна Герман потребовала от властей дать воду в Крым

По ее словам, в противном случае, на украинцев обрушится "Божья кара".

"Украинская власть должна пересмотреть вопрос поставки воды в Крым. Если мы не дадим воды в Крым, Господь спалит нашу землю! Мы будем гореть, как в аду", - цитирует "Диалог.ua" экс-нардепа.

Также Герман уверена, что Украина должна дать воду на оккупированный полуостров, поскольку "мы говорим, что крымчане - родные нам люди".

Напомним, блогер Крымский бандеровец на своей странице в Twitter сообщил, что из оккупированного Крыма уезжают местные жители, а на их место приходят россияне.

По его словам, замещение населения происходит активно - пока понаехи массово прут в Крым, жители полуострова выезжают из него куда подальше. В частности, местные жители жалуются на массовые проблемы полуострова.

Также мы сообщали, что российский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что сейчас в Крыму нет возможности создать технологии опреснения воды до питьевого состояния, поскольку в промышленных масштабах это просто обрушит энергосистему полуострова.

Напомним, оккупанты России довели Донбасс до экокатастрофы, фото.

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