Снижение НДС для производителей аграрного сырья приведет к банкротству отечественных перерабатывающих предприятий

Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.



«Это действительно создает большие проблемы для нашей пищевой промышленности, для нашей перерабатывающей промышленности, которые будут банкротиться. Это усиливает позиции экспортеров продукции в Украину из Европы, которые будут вытеснять наших», - пояснил Козаченко.



По его словам, в мировой практике снижение НДС для удешевления продуктов питания для населения применяется для всей цепи – сырье, переработка, логистика и торговля. Если же снизить налог только для производителей сырья, это не приведет к снижению цен на агропродукцию для потребителей, и будет выгодно только фермерам, в то время как перерабатывающая отрасль начнет банкротиться.



«Фермерам якобы помогаем, но переработку уничтожаем. На этом поле у нас отдельные монополисты, которые в основном на базе агрохолдингов – сырье производит сам, сам перерабатывает, и сам ее продает. Они становятся супермонополистами на рынке, им это выгодно. А вот для предприятий перерабатывающих это просто ужас. Они будут у нас банкротиться массово», - подытожил Козаченко.



Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Президент его еще не подписал, поскольку он был раскритикован экспертами, международными организациями и участниками рынка.



Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выиграют лишь крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды. Поэтому этот закон не должен вступить в действие.



В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что депутаты должны стимулировать развитие не сырьевой аграрной отрасли, а промышленности.