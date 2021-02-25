Какие последствия может иметь деятельность Юрия Витренко во главе Минэнерго и его возможное назначение первым вице-премьером?

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины, депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец полагает, что это может привести к экологической катастрофе. Своим мнением он поделился в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» .

«Речь идёт не только об экологической катастрофе. Дело касается энергетической безопасности государства. Витренко на закрытом совете говорил: мы купим концентрат, если не в Казахстане, то в Канаде или в Австралии. Это полный абсурд», - считает гость программы.

Волынец напоминает, что было объявлено: принятие закона под Витренко необходимо для спасения украинских шахтёров. Однако он считает такое объяснение кощунством. Ведь сам Витренко придерживается той позиции, что угольные шахты необходимо закрыть, и ничего не делает для того, чтобы стабилизировать ситуацию в отрасли.

«Именно в министерстве под его руководством случился ещё один кризис, когда на складах тепловых электростанций несколько дней назад оставалось меньше 300 тысяч тонн угля», - говорит Михаил Волынец.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, по кому больнее всего ударит отмена льгот .