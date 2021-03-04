Держателем акций нескольких радиостанций олигарха Виктора Пинчука оказалась гражданка России Елена Тимкина
Об этом сообщает издание
Россиянка Елена Тимкина управляет в интересах семьи олигарха Пинчука опосредовано 9% ООО «Бойчук Студия», которое вещает под брендом «Русское Радио».
Елена Тимкина также опосредовано держит по 22,5% уставного капитала еще двух юрлиц, имеющих лицензию на вещание под торговой маркой «Русское Радио» — ООО «Телерадиоорганизация Русское Радио - Украина» и ООО «Телерадиокомпания Регион Плюс».
Также на россиянку Тимкину опосредовано оформлено 1% ООО «Радио ТОН» и 13% ООО «Радиокомпания Черкассы-выбор», которые вещают под брендом Radio Rocks.
Елена Тимкина управляет как минимум 3 офшорными компаниями, конечным бенефициаром которой является олигарх Виктор Пинчук. Это Booster Limited, Vedelle Limited и Tomkins Trading Limited.
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В части медиа-активов Пинчука Елена Тимкина указана как гражданка России, в части – Франции.
Дело в том, что согласно британскому реестру юридических лиц, Елена Тимкина является гражданской России, проживающая во Франции. Об этом говорится в учредительных документах британской Whiteacre Resources LTD (Лондон), которой Тимкина руководила с 2017 по 2018 год.
Whiteacre Resources LTD имеет общий адрес регистрации с The Elena Pinchuk Antiaids Foundation, а действующим руководителем компании указана гражданка Швейцарии Анна Нидеггер. Этот человек вместе с Тимкиной также указана как держатель акций медиа-активов Пинчука в Украине. На Whiteacre Resources LTD зарегистрированы активы на сумму 143 млн долларов США, согласно финансовой отчётности за 2019 год.
Напомним, олигарх Виктор Пинчук владеет одним из крупнейших медиа-активов в Украине, объединяющий телеканалы ICTV, CTБ, «Новый Канал», целый ряд радиостанций и печатных изданий.
Основным бизнесом Пинчука является трубно-колесная компания «Интерпайп». С 2016 года она находится в сложном финансовом положении после введения Россией ряда торговых ограничений.
В тот же год «Интерпайп» допустил дефолт по евробондам на $200 млн, перестав выплачивать проценты. Выручка российского бизнеса с 2016 по 2019 год сократилась более чем в 5 раз.