Держателем акций нескольких радиостанций олигарха Виктора Пинчука оказалась гражданка России Елена Тимкина

Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на копии отчетов этих СМИ о структуре собственности, поданные в Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

Россиянка Елена Тимкина управляет в интересах семьи олигарха Пинчука опосредовано 9% ООО «Бойчук Студия», которое вещает под брендом «Русское Радио».

Елена Тимкина также опосредовано держит по 22,5% уставного капитала еще двух юрлиц, имеющих лицензию на вещание под торговой маркой «Русское Радио» — ООО «Телерадиоорганизация Русское Радио - Украина» и ООО «Телерадиокомпания Регион Плюс».

Также на россиянку Тимкину опосредовано оформлено 1% ООО «Радио ТОН» и 13% ООО «Радиокомпания Черкассы-выбор», которые вещают под брендом Radio Rocks.

Елена Тимкина управляет как минимум 3 офшорными компаниями, конечным бенефициаром которой является олигарх Виктор Пинчук. Это Booster Limited, Vedelle Limited и Tomkins Trading Limited.

В части медиа-активов Пинчука Елена Тимкина указана как гражданка России, в части – Франции.

Дело в том, что согласно британскому реестру юридических лиц, Елена Тимкина является гражданской России, проживающая во Франции. Об этом говорится в учредительных документах британской Whiteacre Resources LTD (Лондон), которой Тимкина руководила с 2017 по 2018 год.

Whiteacre Resources LTD имеет общий адрес регистрации с The Elena Pinchuk Antiaids Foundation, а действующим руководителем компании указана гражданка Швейцарии Анна Нидеггер. Этот человек вместе с Тимкиной также указана как держатель акций медиа-активов Пинчука в Украине. На Whiteacre Resources LTD зарегистрированы активы на сумму 143 млн долларов США, согласно финансовой отчётности за 2019 год.

Напомним, олигарх Виктор Пинчук владеет одним из крупнейших медиа-активов в Украине, объединяющий телеканалы ICTV, CTБ, «Новый Канал», целый ряд радиостанций и печатных изданий.

Основным бизнесом Пинчука является трубно-колесная компания «Интерпайп». С 2016 года она находится в сложном финансовом положении после введения Россией ряда торговых ограничений.

В тот же год «Интерпайп» допустил дефолт по евробондам на $200 млн, перестав выплачивать проценты. Выручка российского бизнеса с 2016 по 2019 год сократилась более чем в 5 раз.