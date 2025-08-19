Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров со всей Европы в рамках дипломатического наступления, чтобы найти путь к миру в Украине. Это произошло всего через несколько дней после неудачного саммита с президентом России Владимиром Путиным в Аляске. Давление на президента США было значительным — оно в свое время заявляло, что может завершить эту многолетнюю войну «за 24 часа».

theguardian подытожил результаты ряда двусторонних и многосторонних переговоров с лидерами Украины, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии, Европейского Союза и НАТО.

1. Встреча Зеленского и Путина… возможно ли это?

Двустороннюю встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным российский президент всегда откладывал, требуя предварительного выполнения ряда условий. Но теперь возможность выглядит более близкой, чем когда-либо.

После переговоров в Белом доме Дональд Трамп заявил: «Я позвонил президенту Путину и начал подготовку ко встрече, место проведения которой еще определяется, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После этой встречи состоится "Трилат" - оба президента плюс я».

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, во время состоявшегося в понедельник во время саммита телефонного разговора с Трампом, Путин сказал, что готов встретиться с Зеленским «в течение следующих двух недель». Сам Зеленский в тот же день подтвердил, что готов к переговорам с Путиным.

Впрочем, Мерц и президент Финляндии Александер Стубб выразили сомнения, заявив на отдельных пресс-конференциях, что еще предстоит увидеть, хватит ли у Путина «смелости» пойти на этот шаг. Стубб добавил: "Путину редко можно доверять".

Пока советник Кремля Юрий Ушаков заявил лишь, что Путин «открыт к идее» таких прямых переговоров.

2. Необходимость гарантий безопасности признана – но подробностей нет

Хотя Трамп пренебрежительно высказался по поводу значения прекращения огня, он дал надежду на участие США в гарантиях безопасности для Украины. Принимая Зеленского в Белом доме, президент США сказал: «Когда речь идет о безопасности, помощи будет много», даже если европейские страны должны быть «первой линией обороны».

Позже Трамп уточнил в соцсети, что эти гарантии будут скоординированы из США.

В понедельник утром Зеленский назвал гарантии безопасности «ключевым вопросом, отправной точкой до завершения войны» и поблагодарил Трампа за готовность США быть частью этих гарантий.

По его словам, договоренности должны быть «формализованы в течение следующей недели или десяти дней», а это может быть достаточно долгим сроком, если учесть темп дипломатии в Белом доме Трампа.

3. Трамп считает, что очень хорошо разрешает конфликты

Желание президента США получить Нобелевскую премию мира известно давно — стоит лишь вспомнить созданный им Маршрут Трампа для международного мира и процветания как часть мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в этом месяце. И эта амбиция была очевидна во время его встречи с Зеленским в Овальном кабинете.

«Миротворец №1» заявил, что с тех пор, как стал президентом, он завершил шесть войн. Его администрация приписывает себе урегулирование конфликтов между Израилем и Ираном, Демократической Республикой Конго и Руаной, Камбоджей и Таиландом, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией. Но, как отмечает Эндрю Рот, это утверждение значительно преувеличивает реальность на местах.

4. Потенциальный толчок для американской оборонной промышленности

Подход Трампа к внешнеполитическим кризисам часто предполагает поиск экономических возможностей для США, и Украина может не стать исключением, если будет заключено соглашение. Зеленскому, в конце концов, уже приходилось вести переговоры по поводу стремления Трампа получить доступ к украинским критическим минералам в контексте его соперничества с Китаем.

В понедельник Зеленский заявил, что цена получения гарантий безопасности от США включает в себя обязательство купить американское вооружение на сумму $90 млрд — главным образом самолеты и системы противовоздушной обороны.

Он добавил, что США также будут инвестировать в программу дронов Украины — сферу, в которой страна добилась значительных успехов после полномасштабного вторжения России. Ранее Financial Times сообщала, что стоимость сделки по дронам составляет $50 млрд.

