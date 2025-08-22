Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, какие модели гарантий безопасности для Украины обсуждают партнеры и кто возьмет на себя обязательства – США, Европа или Турция, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, больше всего сейчас дискутируется закрытие неба над Украиной, Европа хочет, чтобы США разместили свои самолеты F-35 в Румынии, чтобы они патрулировали украинское небо и помогали сбивать ракеты, а также предоставили дополнительные системы ПВО и ПРО. Как он отмечает, по безопасности в небе и на море более или менее все понятно, здесь можно добиться более быстрого прогресса, а вот по наземной миссии, ее мандата, полномочий, численности и т.д. возникают определенные вопросы.

«Сейчас активно начинает включаться Турция. Говорится о том, что, возможно, Турция должна сыграть более значительную роль, поскольку она более нейтральна и россия может поверить. Поэтому почему бы потенциальную миротворческую миссию после прекращения огня в Украине не возглавить именно Турции? Сейчас задаются таким вопросом в Анкаре», – рассказывает Александр Мусиенко.

В то же время премьерка Италии Мелони, отмечает он, предлагает Украине модель коллективной безопасности NATO-lite, что аналогично статье 5 Североатлантического договора. Европейские лидеры, рассказывает эксперт, обсуждают гарантии безопасности для Украины, обязывающие союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную помощь и поддержку в случае повторного нападения россии, в то же время Politico пишет, что бремя обязательств должно лечь на Европу, так считают в Вашингтоне. По его мнению, это момент истины для Европы, насколько она едина в противостоянии экзистенциальным угрозам.

«То, что это вопрос на слуху, оно обсуждается и будет на переговорах, – факт. россия против этого, но почему мы должны учитывать мнение россии? В той или иной форме гарантии безопасности будут, но основное бремя все равно будет на нас, это надо понимать», – заключает Александр Мусиенко.

