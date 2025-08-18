Политолог Руслан Бортник объяснил, что США подготовили встречу на Аляске так, чтобы смягчить позицию рф, а путин говорил то, что хочет услышать Трамп, и все же они о чем-то договорились, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сейчас многие СМИ, особенно либеральные, практически разрываются от того, как Трамп пышно принимал путина на Аляске. Два борта, стоящие на аэродроме, синхронно с них спускаются президенты, красная дорожка, фактически такой маленький военный парад с бронетехникой на аэродроме и пролетом самолета в воздухе, объятия, шутки, улыбки… Поведение одноклассников на встрече раз в 20 или в 30 лет», – отмечает Руслан Бортник.

Тем не менее, подчеркивает он, эта форма не должна вводить в заблуждение, потому что это тоже технология, это попытка Трампа показать путину, какими могут быть отношения между россией и США в случае, если они найдут взаимопонимание, если Россия снизит свою конфронтацию в отношении США, если россия примет те правила и условия игры, которые предлагает Вашингтон. Кроме того, добавляет эксперт, все это должно было создать теплую атмосферу, чтобы российской руководство пошло на уступки во время переговоров.

Но и путин, отмечает он, пытался максимально понравиться Трампу, чтобы сохранить или даже улучшить отношения между ними. Ведь, напоминает эксперт, во время пресс-конференции путин прошелся по всех чувствительных точках американского президента: сказал, что рад, что Трамп выжил во время покушения, что убежден в фальсификации выборов 2020 года, вспомнил победу США и СССР в Второй мировой войне.

«Дальнейшие действия Трампа, два стратегические сдвиги – отказ от ранее высказанных угроз и санкций и согласие на российскую модель урегулирования в виде полноценного мирного соглашения, а не перемирия – говорят нам о том, что есть договоренности. Да, они могут быть не финальными, не далеко во всем договорились, есть вопросы, о которых стороны не могут договориться, а есть вопросы, о которых США не хотят говорить, не хотят брать на себя ответственность, США хотят возложить ответственность за договоренности на Зеленского, на Украину и на Европу», – заключает Руслан Бортник.

