Политолог Руслан Бортник объяснил, что некоторого прогресса в переговорах Трамп добился, пошли кое-какие уступки, но это не означает, война прекратиться в ближайшее время, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы наблюдаем дальнейший, хоть и медленней, но прогресс в части проведения переговоров. И Трамп, мне кажется, очень системно, очень последовательно и настойчиво продвигает ту модель урегулирования, которую он считает правильной», – отмечает Руслан Бортник.

По его словам, сейчас у Трампа две корзины достижений, первую он собрал на Аляске, уговорив путина уменьшить территориальные требования до выхода ВСУ только из Донецкой области и получив его согласие на то, что Украина получит гарантии безопасности от западных партнеров. А на встрече в Вашингтоне с Зеленским и европейскими лидерами, рассказывает эксперт, Трамп получил согласие на мирные переговоры без перемирия и готовность Украины обсуждать территориальные вопросы, конкретика будет дальше, когда будут следующие встречи.

Очевидно, констатирует он, что стороны приближаются к финальным раундам этого этапа переговоров, если состоятся соответствующие встречи. А тем временем, рассказывает эксперт, начинает работать команда госсекретаря США Рубио, она займется разработкой гарантий безопасности для Украины, возможно, возьмут на вооружение модель, которую предлагает премьерка Италии Мелони.

«Поэтому есть, безусловно, ощутимый прогресс, но это не означает, что переговоры завершатся успехом. Это не означает, что они завершатся быстро. Это даже не означает, что война прекратится в ближайшее время. Но есть ощутимый прогресс и выход из переговорного тупика, из медвежьей хватки сторон, которую мы наблюдали последние годы», – заключает Руслан Бортник.

