Политолог Руслан Бортник объяснил, почему вернуться к Будапештскому меморандуму и договоре о российско-украинской границе – уже недостаточно для того, чтобы остановить войну, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Какие могут быть новые гарантии безопасности, если старые не работали? Вот что должно быть такое, чтобы заработали новые гарантии безопасности при условиях, что старые не сработали? Но это крайне упрощенный, даже пошловатый подход. Любые гарантии безопасности и баланса между странами предусматривают не только границы, но и взаимоотношения между странами, добрососедские взаимоотношения, сложные гуманитарные, культурные, экономические балансы», – объясняет Руслан Бортник.

Никто не спорит, подчеркивает он, что россия вторглась в Украину, но мы не может просто заминировать границу и сделать тут корейский вариант. По словам эксперта, для того, чтобы достигнуть стабильного мира на десятилетия, мы должны выстроить новые балансы по многим вопросам: территория, политика, экономика, торговля и так далее – это все составляет понятие «безопасность» для любых современных стран.

Иначе, предупреждает он, получиться достигать каких-то кратковременных перемирий, которые после каждых выборов будут регулярно срываться, а платить за это все людям – своими жизнями, и стране – перспективами будущего. Как объясняет эксперт, сейчас мы не можем восстановить предыдущую модель безопасности, когда у нас было население 52 млрд, ядерное оружие, границы 1991 года, поэтому надо создать другой баланс с нашими стратегическими партнерами.

«Это сложный путь. Если идти по пути простых решений, мы получим очередную катастрофу. И в рамках этой катастрофы мы находимся уже десятилетиями, эта катастрофа угрожает трансформироваться в руину», – подчеркивает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Бортник объяснил, что произошло на встрече Трампа и путина на Аляске: «Два стратегических сдвига».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, как и почему путин мстит Закавказью через Украину.