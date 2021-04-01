Кабинет Министров должен прекратить растрату бюджетных средств на выплату премий и бонусов членам НКРЭКУ, которые признаны судом нелегитимными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Надеюсь, что хотя бы теперь, когда есть решение суда у премьера Шмыгаля может хватить смелости уволить самозванцев с НКРЕКП и провести открытый конкурс, как того требует закон. В любом случае после вступления решения суда в законную силу, я буду ставить вопрос об уголовной ответственности членов правительства за растрату бюджетных средств на премии и бонусы нелегитимным членам НКРЕКП», - заявил нардеп.

Кучеренко добавил, что 16 марта Окружной админсуд Киева обязал правительство рассмотреть вопрос увольнения 4 членов НКРЭКУ включительно с председателем комиссии Валерием Тарасюком, поскольку они были назначены на 3 месяца и срок их полномочий истек еще в январе 2020 года.

«Почти полтора года председатель НКРЕКП господин Тарасюк и еще 3 премированных члена и участницы НКРЕКП незаконно занимают свои должности. Их полномочия истекли еще в январе 2020 года, но они продолжают сидеть на государственных должностях и выписывать себе из бюджета по 2 млн грн премий. Полтора года тарифная комиссия по сути не легитимна и правительство закрывает на это глаза», - прокомментировал Кучеренко решение суда.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года указом президента Зеленского сроком на 3 месяца. Однако 4 члена комиссии, включая главу Тарасюка, по-прежнему занимают эти должности.

В 2020 году вопрос неконституционности НКРЭКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.