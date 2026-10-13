Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області таким чином доповнюється продовольчою ініціативою.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надходить завдяки ініціативам «Карітас Полтава», які спрямовані на підтримку людей у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Один із головних напрямів роботи організації — допомога внутрішньо переміщеним особам. Йдеться передусім про тих, хто нещодавно прибув до громад регіону та потребує базових речей.

Новим мешканцям передають продуктові й гігієнічні набори. Така підтримка допомагає закрити першочергові потреби після евакуації та облаштуватися на новому місці.

Паралельно благодійники проводять сезонну ініціативу «Майстерня консервації — Смак дитинства». У межах проєкту приймають овочі, фрукти та ягоди від усіх охочих.

Зібраний урожай переробляють на домашні консерви, джеми, соуси та інші заготовки. Частину готової продукції планують використовувати для приготування гарячих обідів людям, які потребують додаткової підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області таким чином доповнюється продовольчою ініціативою. Це дозволяє спрямовувати ресурси на ширше коло громадян із обмеженими фінансовими можливостями.

Долучитися до проєкту можуть усі охочі. Організатори приймають сезонні дари садів та городів, а також грошові внески.

Пожертви витрачають на скляну тару, кришки, спеції, упаковку та інше необхідне приладдя для заготівлі.

У «Карітас Полтава» наголошують, що кожен внесок допомагає збільшити обсяги продовольчих запасів для людей, які опинилися у скрутному становищі.

Актуальні відомості про чинні програми, умови отримання наборів та способи долучення можна отримати безпосередньо у представників організації.

Про нові ініціативи, доступні можливості та зміни у правилах благодійники повідомляють через офіційні інформаційні канали.

Джерело: Карітас

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