Грошова допомога в Київській області передбачена для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які виховують дітей.

Грошова допомога в Київській області має конкретне призначення — фінансова підтримка допомагає покривати витрати на оренду житла.

Проєкт реалізує благодійний фонд «СОС Дитячі містечка» за підтримки SOS-Kinderdörfer weltweit. Скористатися програмою можуть сім’ї, котрі через повномасштабну війну залишили свої домівки та переїхали до безпечніших регіонів.

Серед потенційних отримувачів — дитячі будинки сімейного типу та прийомні родини, якщо батьки або батьки-вихователі мають статус ВПО.

Допомогу також можуть отримати багатодітні сім’ї, де виховують щонайменше трьох дітей віком до 18 років. Окрема категорія — опікуни та піклувальники зі статусом переселенців, які відповідають за неповнолітніх.

Пріоритет надають людям, котрі отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року.

Єдиної суми для всіх учасників немає. Розмір підтримки розраховують індивідуально. Під час визначення суми враховують населений пункт, де проживає родина, а також розрахункову вартість оренди помешкання.

Водночас кошти не можна спрямувати на оплату комунальних послуг чи інші витрати, пов’язані з утриманням орендованої нерухомості.

Грошова допомога в Київській області надається одноразово. Повторне звернення за такою самою підтримкою для тих, хто вже скористався програмою, не передбачене.

Як отримати кошти

Спочатку потрібно заповнити реєстраційну форму. Після опрацювання заявки представники фонду зв’яжуться із претендентом і пояснять подальший порядок дій.

Учаснику також доведеться надати звіт про використання отриманої суми. Загалом програма охоплює 14 регіонів України, серед яких Київщина, Полтавщина, Львівщина, Миколаївщина, Одещина, Чернігівщина та інші області.