Графіки відключення світла в Черкасах на 14 жовтня передбачають планові роботи за кількома адресами міста.

Графіки відключення світла в Черкасах на 14 жовтня охоплять будинки на вулицях Захисників Азовсталі, В'ячеслава Великого та Героїв Дніпра, повідомляє Черкасиобленерго.

Де не буде електроенергії

За оприлюдненими даними, роботи заплановані на середу, 14 жовтня. Початок — о 09:00, завершення — о 17:00. Отже, за вказаними адресами електропостачання можуть призупинити на вісім годин.

До переліку потрапили такі адреси:

вулиця Захисників Азовсталі: будинки № 2, 4а та 6;

вулиця В'ячеслава Великого: будинки № 91, 93 та 95;

вулиця Героїв Дніпра: будинок № 95.

Окремо в списку зазначена квартира № 81 у будинку № 95 на вулиці В'ячеслава Великого.

У переліку є кілька повторів тих самих адрес. Зокрема, будинки № 2 і 6 на вулиці Захисників Азовсталі та № 91 і 95 на вулиці В'ячеслава Великого згадуються неодноразово.

Що варто врахувати мешканцям

Графіки відключення світла в Черкасах на 14 жовтня стосуються планових робіт зі статусом «Заплановано». Зазначений час завершення — попередній, тому фактичне відновлення електропостачання може відрізнятися від графіка.

Мешканцям за цими адресами варто заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої, а також спланувати використання електроприладів.

Перед запланованим знеструмленням рекомендується перевірити актуальну інформацію в оператора електромереж. Це допоможе дізнатися, чи не змінилися час проведення робіт або перелік адрес.