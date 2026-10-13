Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 14 жовтня охоплюють різні часові проміжки — від ранку до вечора, повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" у офіційному телеграм каналі.
Де вимикатимуть електроенергію в Дніпрі
У Дніпрі з 08:00 до 18:00 електропостачання планують призупинити за такими адресами:
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вул. Відрадна: № 1–13, з урахуванням зазначених у переліку номерів;
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вул. Волоська: № 1–14;
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вул. Ігоря Ветрогонова: № 1–27, 29, 31 та окремі будинки з літерами;
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вул. Квартальна: № 20, 38А;
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вул. Костянтинівська: № 1–16, 18;
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вул. Моцарта: № 1–14;
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вул. Олександри Риндовської: № 42–118 за вказаними парними й непарними номерами;
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вул. Павла Тичини, Патріотична, Петра Розумного, Печерська, Самотканська, Солідарна, Сурська, Філатова, Фредеріка Шопена та Мирослава Скорика — за окремими адресами.
Кривий Ріг і прилеглі села
У Кривому Розі з 07:30 до 18:00 роботи заплановані на вулицях Василя Біднова, Генерала Безручка, Левицького, Мирослава Андрущука, Олега Ричкова, Сергія Заїки та Федора Дацка.
З 08:00 до 18:00 обмеження стосуватимуться Лозуватки, Вільного та Широкого. У Лозуватці це, зокрема, вулиці Садова, Центрально-Міська, Енергетиків, Івана Франка та Молодіжна.
У селі Вільне до переліку ввійшли вулиці Перемоги, Космонавтів, Кузьми Скрябіна, Незалежності, Слов'янська й Соборна, а також провулок Дружби. У Широкому електрику планують вимикати на Зарічній, Молдавській, Степовій та в провулку Степовому.
У Новопіллі з 09:00 до 17:00 роботи заплановані за адресами: вул. Благодатна, 2В і 2Г; вул. Липнева, 1Г і 1Ж; вул. Садова, 20Г.
Відключення в Жовтих Водах
У Жовтих Водах з 07:30 до 18:00 знеструмлення заплановані на вулиці Авангардній, вулиці Володимира Івасюка, провулках Волі, Івана Мазепи, Серпневому та Січовому.
Ще одна адреса потрапила до графіка з 08:00 до 18:00 — вул. Михайла Грушевського, 34/1, 36, 38 і 40.
Мешканцям варто перевірити номери будинків у повному переліку та заздалегідь зарядити необхідні пристрої. Час завершення робіт зазначений у графіку, але фактичне відновлення електропостачання може залежати від перебігу робіт.